Liberoquotidiano.it - Israele costruisce basi a Gaza, segnale di una permanenza a lungo termine?

Washington, 2 dic. (Adnkronos) -sta ampliando la sua presenza nella zona centrale di, fortificandomilitari e demolendo edifici palestinesi. Dopo aver analizzato immagini satellitari risalenti agli ultimi mesi, il New York Times ha avanzato l'ipotesi che lo Stato ebraico potrebbe voler esercitare un controllo asull'area. Fin dai primi mesi della guerra a, le forze israeliane hanno occupato i 6 km del corridoio di Netzarim, che divide in due l'enclave, per impedire a centinaia di migliaia di sfollati didi tornare a nord. Con l'abbattimento di edifici e la costruzione di nuove, il corridoio si è ormai trasformato in un blocco di 46 km quadrati di fatto controllato dalle forze israeliane.Negli ultimi tre mesi, l'Idf ha demolito più di 600 edifici intorno alla strada nell'apparente tentativo di creare una zona cuscinetto, e ha ampliato rapidamente una rete di avamposti con torri di comunicazione e fortificazioni difensive.