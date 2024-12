Ilrestodelcarlino.it - In Consiglio Muià fa l’uncinetto: "Patriarcato, la mia battaglia"

Sfogliare il giornale, compulsare il cellulare, scarabocchiare disegnini sul foglio e. ora ancora dedicarsi al. È fisiologico che nelle sedute fiume dei Consigli comunali, l’ultima è durata quasi 5 ore, i protagonisti per sfinimento da dibattito possano cercare diversivi. A Fiorano la consigliera Giulia– 24 anni, del gruppo Attiva Fiorano, neo laureata e adesso collaboratrice per i progetti presso AESS a Modena – ha introdotto una variante: un gomitolo rosa per. L’insolita attività inè stata notata, così come è stata rilevata la maglietta cheindossava. La scritta ‘Fuck the patri**arcato’, diffuso in ambienti femministi è simbolo della prevaricazione maschile. "Era un momento di pausa – spiega– non c’era assolutamente nulla di provocatorio nel mio gesto,è un’attività che ho cominciato da poco, mi rilassa e tra l’altro avevo da preparare delle cose per l’iniziativa di sabato a Casa Corsini sulla violenza di genere.