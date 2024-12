Ilfoglio.it - Guardare un autoritratto di Carlo Mattioli e capire che la vita comincia a 50 anni

Leggi su Ilfoglio.it

Si vada a Colorno, alla mostra diospitata dal Palazzo Ducale (non lo si chiami Reggia perché fu costruito e impreziosito dai duchi mentre i re, ossia i Savoia, furono capaci soltanto di depredarlo). Perdue cose. Prima cosa, lao puòre a cinquant’: il giovaneera un pittore come tanti, per trovare la sua cifra dovette aspettare la mezza età e il suo quadro più memorabile, “con Anna” (1982), lo dipinse quando dine aveva 71. Seconda cosa, la pittura è tanto superiore alla fotografia: una mostra di foto per quanto belle raffiguranti Carrà, De Chirico, Longhi, Manzù, Morandi, Rosai e Bertolucci (Attilio) sarebbe una triste sfilata di fantasmi mentre i ritratti a olio dell’amicoce li restituiscono vivi e pure divertenti.