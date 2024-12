Inter-news.it - Fonseca: «Siamo ambiziosi. Vogliamo la finale di Coppa Italia!»

Leggi su Inter-news.it

Il Milan tra pochi minuti scenderà in campo per giocare gli ottavi didicontro il Sassuolo. Paulosi pone l’obiettivo su1, ma non prende in considerazione l’Inter. OBIETTIVO – Alle ore 21 l’arbitro fischierà il calcio d’inizio della partita tra Milan e Sassuolo. Allo stadio San Siro si disputeranno gli ottavi didi, sarà il secondo match di giornata dopo quello vinto dal Bologna con il Monza. I rossoneri puntano alla competizione e la affronteranno in maniera diversa rispetto agli anni con Stefano Pioli da allenatore. Nonostante l’Inter nello stesso lato del tabellone, ma non solo, Pauloindica la via: «Questo è un torneo che mi piace molto, è assolutamente vero. Penso che abbiamo possibilità di andare in avanti considerando la nostra forma.