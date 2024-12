Ilrestodelcarlino.it - "Fatture false per oltre un milione di euro"

Avrebbero fatturato per operazioni inesistenti, perune 100mila, al fine di non pagare le tasse: questa l’accusa della Procura di Bologna, per cui ieri si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Nadia Buttelli, pm Nicola Scalabrini, con tredici imputati. È stato disposto il rinvio al 9 aprile 2025 per i patteggiamenti, le questioni preliminari, la questione di legittimità costituzionale e per discutere tutte le altre questioni di udienze preliminari alla luce delle tante memorie depositate. Probabilmente, alla fine patteggeranno cinque dei tredici imputati, assistiti dagli avvocati Federico Canova, Rosalia Del Vecchio, Giacomo Nanni, Matteo Nanni, Angelo Scavone, Sergio Tanzillo. Angelo Riccio, Fabio Chiarini, Lamberto Carraro, Marco Sciascio, Niccolò Cecchini, Francesco Gaspardini, Angelita Tocci.