Falzé incidente fra moto e auto Andrea Bedon perde la vita a 17 anni | stava andando a lavoro

Ancora una tragedia della strada in provincia di Treviso, dove un giovaneciclista ha perso la. Erano circa le 13:45 adi Trevignano, lungo via Contrada, quando, 17enne del posto, in sella alla suada cross, si è scontrato violentemente con una Fiat Panda. Alla guida dell’c’era una donna di 79, residente nella zona, che siimmettendo in via Contrada da una laterale, via Papa Luciano.Leggi anche: Verona, violenze sulla compagna e minacce: “Ha fatto bene Turetta con Giulia Cecchetin”L’impatto è stato devastante: il giovane è deceduto sul colpo. Ogni tentativo di soccorso, sia da parte dei vicini accorsi immediatamente, sia dell’equipe del Suem 118, si è rivelato purtroppo vano.La dinamica dell’è ancora al vaglio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montebelluna, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro.