Justcalcio.com - Ex Milan, i numeri straordinari di Abate con la Ternana|Altri campionati Italia

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-03 01:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:Ex, idicon laCalciomercato.com Home Ex, idicon la Ternana Getty Images La lotta tra Ternana e Pescara per il primo posto in classifica nel girone B di serie C appassiona sempre di più. Merito anche di un Ignaziocapace, alla sua prima stagione tra i professionisti, di accendere l’entusiasmo di una piazza delusa dalla retrocessione della scorsa stagione.