Corea del Sud il presidente dichiara la legge marziale | no del parlamento

All’unanimità l’Assemblea nazionale sudna, in sessione plenaria, ha approvato il rifiuto dellata dalYoon Suk-yeol. Hanno votato a favore tutti i 190 deputati presenti, secondo quanto riportato dall’agenzia Yonhap. Intanto fuori dalsono centinaia i manifestanti scesi in piazza a protestare contro ilYoon, con i soldati delle forze speciali schierati in difesa dell’edificio. Si sarebbe verificato un tentativo di alcuni cittadini di provare a entrare nel, bloccati dai militari, che invece avrebbero anche cercato di impedire ai deputati di entrare dall’ufficio governativo per votare contro la.#SouthKorea – People block the army from entering the parliament building in Seoul.However, South Korean troops are breaking windows and storming the parliament, where MPs are defying the imposition of martial law.