Connettività Wi-Fi museale | più interattività e coinvolgimento per i visitatori

Milano, 3 Dicembre 2024 – Nell’agosto 2024 ha aperto a Meiningen, in Germania, il “Dampflok Erlebniswelt” (L’esperienza della locomotiva a vapore), un museo collocato in un edificio storico dedicato alle locomotive e alle ferrovie. Il pezzo forte è una locomotiva a vapore storica costruita nel 1914, la 92 739, modello T13 del tipo Union, divisa in tre sezioni lungo l’asse longitudinale ed accessibile ai. Postazioni multimediali interattive con foto, video e resoconti di persone contemporanee invitano ia partecipare e a scoprire.“Il Wi-Fi è oggi un must per un museo moderno. Le funzioni più importanti per noi sono che la rete sia facile da gestire, richieda poca manutenzione e sia estremamente affidabile. Le connessioni sono veloci e stabili, con larghezze di banda elevate, e siamo particolarmente soddisfatti di aver implementato una soluzione scalabile che può essere facilmente ampliata in base alle esigenze future.