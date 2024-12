Lanazione.it - Confindustria: “Se non si potesse transitare sul raccordo, cosa accadrebbe?"

La Spezia, 3 dicembre 2024 - Nella sede diLa Spezia è stato presentato oggi uno studio di fondamentale importanza per il futuro della città e del territorio. Uno studio che analizza in profondità le implicazioni economiche e sociali di una possibile interruzione delLa Spezia-Santo Stefano Magra e che propone una soluzione strategica per garantire la continuità operativa e lo sviluppo economico della nostra comunità. Il presidente Alberto Bacigalupi di Ance La Spezia nel presentare lo studio ha illustrato le motivazioni che hanno indotto alla sua predisposizione. “Lo studio prende origine da una domanda che il Sistemale, Autorità Portuali, amministrazione Provinciale e Comune della Spezia si sono posti anche a seguito della tragedia del Ponte Morandi e del crollo di quello di Albiano e dei lavori di messa in sicurezza di quello che collega La Spezia a Santo Stefano di Magra.