Metropolitanmagazine.it - Com’era Sonia Bruganelli da giovane? Ecco quando posava per i fotoromanzi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel 1997, a soli 23 anni,incontra Paolo Bonolis. Il conduttore all’epoca era al timone di Tira e Molla: proprio negli studi televisivi Mediaset stava registrando una televendita. Agli inizi della carriera, infatti,ha lavorato come modella. Proprio nel programma di Bonolis,farà la sua prima apparizione tv nel 1998, dove il compagno la presenta come “la mia fidanzata”, sfoggiando un taglio scalato corto sui toni del biondo cenere con punte castane. Per l’occasione il look è super glamour, perfetto per la televisione di quegli anni, un po’ in stile Non è la Rai, potremmo dire.indossa un look total black con top monospalla e pantaloni in denim nero. (Foto in alto)Quegli anniha preso parte a diversi, attività che ha portato avanti per diversi anni come lei stessa racconta.