Ilfattoquotidiano.it - Come si dice “corto muso” in napoletano (8)? Venezia resta sempre molto triste (4), ma mai quanto Dazn (3) | Clic e flop, la rubrica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Napoli esalta il, l’Atalanta suona l’ottava, il Milan si risveglia e, in coda, la Roma in piena lotta retrocessione. Il tutto in una giornata segnata dal dramma sfiorato a Firenze, con l’arresto cardiaco di Edoardo Bove.10 BOVENon sappiamo quale sarà il suo futuro da calciatore, si attendono gli esami per capire bene l’origine del malore, ma una cosa è certa: l’Italia intera ha abbracciato questo ragazzo romano, lanciato da Mourinho nel grande palcoscenico. È vivo, è pienamente cosciente, ha voglia di tornare. Gli auguriamo il meglio: un bacio dal Portogallo da chi scrive.8 NAPOLIIlè un marchio di fabbrica della storia juventina, ma Antonio Conte non si vergogna a usarlo. Sarebbe però riduttivo pensare a calcio speculativo. Il Napoli, in realtà, insegue più volte il 2-0 dopo la legnata di McTominay – grandissimo acquisto estivo –, ma gli va male.