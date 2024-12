Sport.quotidiano.net - Ciclismo donne élite. Rebecca Gariboldi non delude, trionfo in volata al Guerciotti

trionfa nell’internazionale Gran Premio Mamma e Papàperelite al “Vittoria Park“ di Brembate Sopra nella Bergamasca. Ha vinto con merito la brianzola di Lissone, portacolori della Ale Cycling Team, dopo un appassionante duello con la piemontese Carlotta Borello (Team Cingolani), seconda classificata. "Sono felice e orgogliosa di questa vittoria - ha detto-. Mi sono allenata parecchio con l’obiettivo di arrivare prontissima a questa prova, e riuscire a vincerla è stata una grande soddisfazione. Non è stato facile, perché la mi avversaria mi ha dato del filo da torcere e insieme ce la siamo giocata fino agli ultimi metri. Non ho mai smesso di crederci e ho trovato il momento giusto per guadagnare quella manciata di metri necessari per alzare le braccia al ciclo.