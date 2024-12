Quifinanza.it - Chi prenderà il posto di Ceo di Stellantis, tra soluzioni interne ed esterne

Com le dimissioni di Carlos Tavares ora si apre l’interrogativo su chi sarà il suo successore. La scelta non sarà semplice, anche se la recente nomina di Edouard Peugeot, figlio di Robert Peugeot, attuale presidente di Peugeot Invest, ha alimentato le speculazioni su possibili cambiamenti interni al gruppo. Edouard potrebbe essere il candidato ideale per prendere le redini della leadership.Il figlio di Peugeot come successore?A 40 anni, Edouard Peugeot vanta una carriera costruita prevalentemente a Londra, dove ha lavorato presso la banca d’affari JP Morgan, per poi assumere la responsabilità del fondo di private equity TowerBrook. Questo fondo è noto per affrontare con successo situazioni complesse e spesso critiche. Manager altamente apprezzato sia per l’esperienza professionale che per le sue doti personali, Peugeot è considerato in grado di guidare efficacemente la strategia di crescita e le performance del costruttore franco-italiano.