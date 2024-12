Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Valencia piomba su Alex Jimenez: netta la risposta di Ibrahimovic

Ilsi muove sul frontesul terzino delFuturo: ecco la risposta di Zlatan IbrahimovicSirene spagnole per. Il terzino di proprietà delFuturo è finito nel mirino del, che starebbe pensando di offrire al Diavolo un prestito con diritto di riscatto. Una formula davvero folle, visto che il classe 2005 sta giocando con la formazione di Daniele Bonera, ma presto sa che arriverà anche il suo momento con Paulo Fonseca.Ecco che, quindi, Zlatan Ibrahimovic ha già ribadito all’entourage del calciatore spagnolo che il club di via Aldo Rossi non è interessato a tale opportunità, visto chedovrebbe salire regolarmente in prima squadra a partire dalla seconda parte di stagione. Questo anche a fronte della situazione legata a Davide Calabria, che si appresta a lasciare i rossoneri a giugno.