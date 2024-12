Cade dal settimo piano e muore la compagna del famoso calciatore scoppia il caso | Qualcosa non torna

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una tragedia scuote il mondo del calcio e l’opinione pubblica: Raquel Candia,dell’exFernando Cáceres, è morta precipitando daldella casa che condivideva con l’ex difensore argentino. Le circostanze della morte sono ancora avvolte nel mistero e la polizia di Buenos Aires sta indagando per ricostruire l’accaduto.Secondo quanto riportato da Telefe Noticias e SportMediaset, Fernando Cáceres era l’unica persona presente nell’appartamento al momento della caduta. Le autorità hanno escluso la presenza di terzi, ma non hanno ancora chiarito se si tratti di un femminicidio, un suicidio o un tragico incidente domestico. “Stiamo lavorando sulla scena dell’evento. Non abbiamo elementi che indichino una terza persona coinvolta”, ha dichiarato un portavoce della polizia.