Anteprima24.it - VIDEO/ Spaccio di droga, operazione in Valle Caudina: i dettagli

Tempo di lettura: 2 minuti;Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone residenti nella, gravemente indiziate, allo stato delle indagini, di “detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti“In particolare, nei confronti di due persone è stata disposta la misura cautelare degli arrestidomiciliari e nei confronti di altri tre indagati la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’attività d’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, ha disvelato l’esistenza di una compagine criminale operante nella, capace di trafficare, in modo costante e sistematico, sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, in diversi paesi di quel comprensorio ma anche in comuni limitrofi della provincia irpina, sostanze che provvedeva a procacciarsi da fornitori dell’hinterland napoletano.