Lanazione.it - Una stele per Don Alcide Lazzeri nel Giardino dei Giusti della Valle dei Templi di Agrigento

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Unaper Don(Chitignano, 17 settembre 1887 – Civitella in Val di Chiana, 29 giugno 1944) neldeideidi. Venerdì 29 novembre, dopo un convegno a Casa Sanfilippo, si è tenuta alla presenza del Sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi, la cerimonia di collocazione delledei cinque nuovi. Tra loro anche Don, Parroco di Civitella, ricorda la“intrepido e coraggioso difensorelibertà e dei diritti di ogni uomo, specialmente dei più giovani, non esitò a offrire la propria vita, insieme al parroco di San Pancrazio, in cambio di quella dei suoi parrocchiani di fronte alla barbara, disumana violenza nazista a Civitella in Val di Chiana, il 29 giugno 1944.