UE, il ruolo dell’Accademia Diplomatica di Bruxelles

Nasce l'Accademia dell'Ue (Euda). L'istituto, spiega una nota del Consiglio Ue, fornirà istruzione e formazione nel campo dell'azione esterna dell'Ue, in particolare della politica estera e di sicurezza comune, ai diplomatici degli Stati membri e ai membri del personale delle istituzioni dell'Ue che lavorano nel settore delle relazioni esterne, con l'obiettivo di sviluppare e promuovere una comprensione comune del ruolo dell'Ue nel mondo, diffondere le migliori pratiche in relazione alla conduzione della diplomazia dell'Ue e consolidare lo spirito di un "corpo diplomatico europeo".