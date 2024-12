Ilrestodelcarlino.it - Traversetolo: dissequestrata la villetta di Chiara Petrolini, teatro del caso dei neonati sepolti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parma, 2 dicembre 2024 – Dopo quasi quattro mesi ladidella vicenda dei dueuccisi edalla 21enne, è stata. Nelle scorse ore, i carabinieri sono stati visti togliere i sigilli alla proprietà, sita al 18 di via Baietta. Pochi giorni fa, il padre dell’indagata – che si trova agli arresti domiciliari – si è recato sul posto accompagnato dalle forze dell’ordine per rimuovere i vari omaggi lasciati dai cittadini in onore dei due bambini: fiocchi, fiori e santini, simbolo di una vicenda che nella piccola frazione di Vignale (e non solo) ha toccato davvero tutti. “Viviamo all’interno di interrogativi, di dubbi, è stata una notizia agghiacciante – con queste parole il sindaco Simone Dall’Orto aveva espresso il sentimento comune della sua comunità – Non abbiamo mai vissuto cose di questo genere, era una famiglia insospettabile integrata nel territorio, che vive in un contesto residenziale, agiato, benestante.