Amica.it - Tendenze capelli: quando la divisa diventa un accessorio

Leggi su Amica.it

Esistono criteri precisi per suddividere la chioma, con la riga al centro o laterale. E ve li spieghiamo tutti qui. Ottimi per chi vuole una suddivisione classica dei. Ma leinverno 2024 suggeriscono di sperimentare con la riga. Di disegnare nuove versioni di lei, sorprendenti ed evidenti. Scriminature cheno veri e propri accessori per la chioma. A partire dalla riga a ziz-zag, che resterà sempre nei nostri cuori: nata negli Anni 90, ha popolato, almeno una volta, le teste delle ragazze e delle donne di tutto il mondo. Compresa la testa di Charlotte Casiraghi, nel lontano 2021.inverno: l’importanza della rigaLa scriminatura deiha sempre creato dei solchi.