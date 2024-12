Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di droga ‘in famiglia’ ad Ancona, smantellato il sodalizio: sei persone finiscono nei guai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 dicembre 2024 - Sei, indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico e allodi, sono state sottoposte alla custodia cautelare, emessa dal gip di, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. In particolare, quattrosono finite in carcere, mentre altre due sono ai domiciliari con braccialetto elettronico. Contestualmente sono state eseguite, nei confronti di altri sei indagati, delle perquisizioni domiciliari alla ricerca di sostanze stupefacenti. L'indagine dei carabinieri del comando provinciale, denominata Vallesina 3, è l’epilogo di un’attività di indagine iniziata nel 2014 che ha portato all’individuazione di undedito allodinella zona della Vallesina. I militari dell'Arma, grazie alle intercettazioni telefoniche e ai servizi di osservazione e coordinamento con la polizia spagnola sono riusciti a portare alla luce l'esistenza di un un, organizzato su base familiare, dedito allodi stupefacenti in provincia di