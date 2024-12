Sorrento | parterre di stelle per le Giornate professionali al via oggi

Leggi su Ildenaro.it

Inizia, lunedì 2 dicembre, la 47^ edizione delledi Cinema – Next Generation, che offrirà un ricco programma di iniziative, tra proiezioni in anteprima, incontri e seminari. Le attività animeranno la splendida cornice di, distribuite tra l’HiltonPalace e il Cinema Teatro Tasso. Unstraordinario di grandi talenti in arrivo in città per la manifestazione, in programma fino al 5 dicembre. Tra le presenze confermate quest’anno si segnalano quelle di Asia Argento, Andrea Arru, Massimiliano Caiazzo, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Paola Cortellesi, Geppi Cucciari, Marco D’Amore, Celeste Dalla Porta, Fabio De Luigi, Christian De Sica, Francesco e Mario Di Leva, Elodie, Giovanni Esposito, Salvo Ficarra, Matilde Gioli, Francesco Gheghi, Valeria Golino, Lodo Guenzi, Valentina Lodovini, Romana Maggiora Vergano, Neri Marcorè, Lillo Petrolo, Valentino Picone, Leonardo Pieraccioni, Angelo Pintus, Luisa Ranieri, Barbara Ronchi, Serena Rossi, I Sansone (Federico e Fabrizio Sansone), Toni Servillo, Alessandro Siani e dei registi Cecile Allegra, Gianni Amelio, Roberto Andò, Fausto Brizzi, Andrea De Sica, Maura Delpero, Margherita Ferri, Paolo Genovese, Alessandro Genovesi, Gianluca Leuzzi (Me contro te), Gabriele Mainetti, Mario Martone, Giuseppe Miale di Mauro, Riccardo Milani, Ferzan Ozpetek, Antonio Pisu, Eros Puglielli, Giorgio Romano, Tiziano Russo, Paolo Sorrentino, Margherita Vicario (ordine alfabetico).