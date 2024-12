Linkiesta.it - Siria e Georgia, ecco i frutti della via diplomatica con Putin

Non è rassicurante il futuro che ci promette questo lungo interludio tra la vittoria elettorale di Donald Trump e il suo insediamento, tra un annuncio e l’altro sulla composizioneprossima amministrazione, una galleria degli orrori in cui è arduo separare il puramente grottesco dall’apertamente eversivo, mentre cominciano a delinearsi gli effetti a catena che il suo imminente ritorno alla Casa Bianca ha già innescato nel mondo, e in particolare sui principali teatri di guerra, dal Medio Oriente all’Ucraina. A questi cupi segnali se ne aggiungono ora due ancora più significativi: il riaprirsisanguinosissima guerra civilena, ammesso che la si potesse mai considerare chiusa, e la crisi democratica in. Due esempi luminosi dei risultati conseguiti dall’approccio diplomatico scelto dall’occidente, e in particolare dagli Stati Uniti di Barack Obama, nei confronti di Vladimir