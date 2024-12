Ilveggente.it - Sinner, veleno su Kalinskaya: accuse pesantissime

, nessuna pietà per Anna: il tribunale dei social urla al doppio gioco.Hanno adottato una linea comune sin dall’inizio. Né lui e né lei hanno mai postato, sui rispettivi profili social, contenuti che potessero rimandare alla loro storia d’amore. Al massimo qualche like, ma non un commento, non una foto di coppie. I soli scatti circolati nel tempo sul web sono stati “rubati” da paparazzi e tifosi per strada, nei locali, a bordo campo. Per il resto, Annae Janniknon hanno mai permesso a nessuno di violare la loro intimità.su(LaPresse) – Ilveggente.itIl solo gesto clamoroso, come si ricorderà, risale a quando, la scorsa estate, il tennista altoatesino vinse gli Us Open. In quell’occasione, durante il giro di saluti e di abbracci al team e ai familiari si spinsero un po’ più in là del solito, scambiandosi un tenero ma rapidissimo bacio in mondovisione.