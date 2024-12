Metropolitanmagazine.it - Simone Colombari, moglie, figlie, curiosità, vita privata dell’attore

Simone Colombari è un attore con alle spalle una carriera trentennale tra teatro, cinema e tantissime serie tv di successo. Oggi l'artista sarà ospite della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nato a Firenze nel 1961, studia con Vittorio Gassman alla Bottega Teatrale della sua città, per debuttare a teatro nel 1994 con 5740170 – 06 per chi chiama da fuori Roma, spettacolo di Lillo e Greg con i quali avvierà un importante sodalizio professionale che ha portato Colombari nel cast della trasmissione radiofonica 610 nel 2003. Nel 2002 arriva al cinema con Ultimo Stadio di Ivano De Matteo: lo vediamo tra i venti film all'attivo anche in Baciami Ancora (2010), Colpi di Fortuna di Neri Parenti (2013), Tutto Molto Bello di Paolo Ruffini (2014), Gli Idoli Delle Donne ancora una volta al fianco di Lillo E Greg.