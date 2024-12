Superguidatv.it - Our Little Secret, la recensione della commedia romantica natalizia (no spoiler)

Avery e Logan, amici fin dall’infanzia, si sono poi evoluti in una coppia a tutti gli effetti. Quando lei ottiene l’opportunità di lavorare in Inghilterra e dovrà quindi trasferirsi all’estero, viene organizzata una festa d’addio – o meglio di arrivederci. Proprio lì Logan pensa di fare all’amata la proposta di matrimonio, ma la discussione degenera e ha invece luogo un’accesa discussione che porta a una traumatica rottura tra i due.In Oursono trascorsi dieci anni da quella serata e gli innamorati di un tempo non hanno più avuto contatti. Entrambi ora frequentano altre persone: lei esce con Cam, lui con Cassie, ignari che i nuovi fidanzati siano in realtà fratello e sorella. La scioccante scoperta avviene proprio quando incontrano la famiglia dei rispettivi, attuali, partner e Avery e Logan decidono di tenere nascosta la loro passata relazione per evitare possibili problemi.