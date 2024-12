Gamberorosso.it - Non vi scoraggiate se uno dei migliori ristoranti giapponesi di Roma è nell'estrema periferia sud: vale il viaggio

Leggi su Gamberorosso.it

Una testa gigante esce dalla piccola finestrella che dà sulla cucina. Una ragazza guarda i clienti con gli occhi di fuori, increduli, sorpresi, lei sorride mentre tiene in mano un piccolo flacone, lo preme per far uscire la salsa di soia che scivola sopra gli occhi e le guance del pesce pelagico. Lo spiega: «È la testa del tonno rosso, la prepariamo su ordinazione, anche mezza per chi vuole». Il piatto è tutto lì: cotto in forno e servito su un vassoio di legno, è considerata una prelibatezzaa cucina giapponese. È difficile imbattersi in una scena simile se sei in Italia, soprattutto a, tempio della cucina popolare, per non parlare di Mezzocammino, un quartiere-dormitorio, spesso considerato anonimo, nato alla fine degli anni Settanta che solo negli ultimi anni sta trovando un po' di autarchica vivacità.