Inter-news.it - Marianella: «Bove? Ieri ha vinto il calcio. Non ha sbagliato nessuno!»

Massimoha espresso parole molto significative sulla vicenda legata al malore di Edoardo, elogiando le parti coinvolte nel contribuire al fatto che tutto fosse gestito in maniera giusta.IL RAGIONAMENTO – Massimoha parlato a Sky Sport sul modo in cui è stato trattato il malore di Edoardodalle varie parti coinvolte. Questo il suo commento: «la partecipazione del mondo delè stata evidente. Penso sia stato molto bello che il mondo delsi sia unito così. Nella tragedia, la parte più bella di tutte è stata quella di vedere l’Inter, la comunità arbitrale, le altre società unirsi nella situazione. Quella lucidità che hanno avuto lo staff medico della Fiorentina, quello che era presente in campo, ha sicuramente contribuito a salvare la vita di».