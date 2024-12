Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: semaforo verde per l’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Prima iniziativa tedesca: Buhl imbecca Hoffmann: filtrante troppo lungo, esce in presa bassa e disinnesca Giuliani.1? Si parte! Comincia ildel Ruhrstadion! Viviamolo insieme amici ed amiche di OA Sport!20.27 Azzurre sul terreno di gioco, è il momento degli inni nazionali. Manca pochissimo!20.20 Soncin nel prepartita: ”Abbiamo caratteristiche per fare male alla. Attaccano con tante giocatrici ma lasciano grandi spazi, dovremo essere bravi ad attaccare bene le spazio e spingere in ripartenza.”20.10 Si tratta del 29esimo incrocio tra le azzurre e le tedesche. Bilancio favorevole allache, nel bilancio complessivo, conduce con 16 vittorie. Solo 4 i successi ottenuti dell’. Quadro completato da 8 pareggi. L’ha raccolto un solo punto nelle sette sfide disputate in