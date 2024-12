Ilgiorno.it - La transizione energetica e le sfide del clima: Nicola Lanzetta (Enel) a confronto con gli studenti sui temi dell’ecologia

Milano, 2 dicembre 2024 – La, la salute del pianeta, ledel. Sono stati ial centro dell’incontro di questa mattina all’Istituto Schiaparelli-Gramsci di Milano. Il direttore Italia di, moderato dal giornalista di Sky TG24 Luigi Casillo, ha partecipato all’incontro dell’iniziativa “E-Project: Ecological Literacy” con 250di scuole secondarie superiori di diverse regioni italiane. "crede fortemente in questo progetto portato avanti con l’Osservatorio Permanente Giovani Editori – ha detto–. Essere qui a parlare davanti a tanti giovani diimportanti come laè stimolante e arricchente: le nuove generazioni hanno a cuore la salute del pianeta e momenti come quello di oggi possono renderli più consapevoli sulleenergetiche del prossimo futuro”.