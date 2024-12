Ilrestodelcarlino.it - La magia senza tempo di Aladin. Notti d’Oriente sulle note dei Pooh

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo dieci anni torna in scena, grazie alla compagnia dell’ora, lo spettacolo ‘, il musical’ frutto della penna di Stefano D’Orazio con le musiche dei, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. L’appuntamento (doppio) è per oggi al teatro Nuovo, alle 17.30 e alle 21. La storia ispirata a uno dei racconti più celebri de Le mille e una notte –o e la lampada meravigliosa – ha debuttato il 20 ottobre al teatro Manzoni di Monza, per poi toccare i palchi dei teatri di numerosissime città italiane, per far rivivere un’esperienza unica, capace di far sognare spettatori di tutte le età. Con la direzione artistica e la regia di Luca Cattaneo, le coreografie di Ilenia De Rosa, e la direzione musicale di Enrico Galimberti, lo spettacolo vedrà la partecipazione speciale di Max Laudadio nel ruolo del Genio, facendo immergere gli spettatori nel mondo fantastico delle, catturando l’attenzione con effetti speciali affidati alla professionalità del mago Casanova.