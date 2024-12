Liberoquotidiano.it - Joe Biden firma la grazia per il figlio Hunter. Vergognoso colpo di coda (e sinistra muta)

Il presidente degli Stati Uniti Joeha annunciato laper il, che a giugno era stato condannato per reati legati al possesso illegale di armi e a settembre aveva ammesso reati fiscali per evitare il carcere, sostenendo che si è trattato di un "errore giudiziario" istigato dai suoi rivali politici. "Oggi hoto laper mio. Dal giorno in cui mi sono insediato, ho detto che non avrei interferito con il processo decisionale del Dipartimento di Giustizia, e ho mantenuto la mia parola anche quando ho visto mioessere perseguito in modo selettivo e ingiusto", ha dichiarato in un comunicato stampa. Il democratico ha giustificato questa decisione sostenendo che"è stato trattato in modo diverso", che "cercando di distruggere, hanno cercato di distruggere me, e non c'è motivo di credere che la cosa si fermerà qui.