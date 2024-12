Udine20.it - Imposta di soggiorno del Comune di Udine da febbraio 2025

Novità in merito all’applicazione della nuovadideldi. Dopo averla inserita nel bilancio previsionale del 2023 l’amministrazione ha continuato il dialogo con le categorie economiche e con i portatori di interesse adottando alcune modifiche al regolamento attuativo con l’intenzione di andare incontro più possibile alle richieste degli operatori.Erano state così inserite diverse esenzioni, ad esempio per le gite scolastiche, in ossequio ai principi costituzionali e, nella seduta di commissione bilancio di quest’oggi e con le medesime motivazioni, la stessa esenzione è stata prevista anche per le società sportive dilettantistiche che dovessero essere ospitate in città per ragioni sportive.Si tratta dell’ultima di una serie di accomodamenti dell’che ora è pronta per entrare in vigore.