Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, anticipazioni 2 dicembre: nuovi concorrenti pronti a entrare in gioco

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 2in onda su Canale 5., il televoto del 2Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Prosegue la divisione in due gruppi degli inquilini e, negli ultimi giorni, non sono mancate le tensioni. In Casa, Helena e Shaila non riescono a trovare un punto di incontro per una convivenza “pacifica”, mentre in Tugurio continuano le discussioni tra Yulia e Lorenzo. Cosa succederà?Nel corso della puntata 5sonoa varcare la Porta Rossa: la showgirl Maria Monsè con la figlia 18enne Perla Maria (unico concorrente), l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.