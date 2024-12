Esordio letterario di Isabella Lopardi con Mara diventa un alieno | perché Diverso non è Sbagliato

Leggi su Dayitalianews.com

La chiave di tutto è la metamorfosi. E’ uscito il 19 novembre, edito da Atile edizioni, il testo “un”, scritto da. La protagonista è una tredicenne, che come tutti i tredicenni è in continuo divenire. Si parla di un tema unico e vasto come la diversità, sviluppata in una sorta di saggio romanzato a livello esistenziale, quasi autobiografico. Tutte le volte che si cambia vita, si cambia anche nome eLaila. Il testo sarà presentato a L’Aquila a Palazzetto dei Nobili, il 21 dicembre, a partire dalle ore 16. Sono previsti nel corso dell’evento la lettura di brani, la spiegazione del testo e il dialogo a più voci. Si aprirà al dibattito. Ma è il sogno o la realtà? Venite a chiedercelo. Tante le metafore con l’intento di non spiegare direttamente la verità per poi farla scoprire fino in fondo, e ammetterla senza vergognarsi o sentirsi a disagio.