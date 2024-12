Ilrestodelcarlino.it - Di Carlo promuove l’Ascoli: "Fatta una grande gara"

Non ci ha messo molto il patron Massimo Pulcinelli a festeggiare la seconda vittoria consecutiva del suo Ascoli. Al fischio finale ecco il post sui social che lancia il ‘guanto di sfida’ verso chi ancora non crede nella squadra bianconera. "Ultimi posti liberi sul carro – ha scritto il patron – Grazie ragazzi, sono davvero felice per voi e per chi ci sostiene sempre e comunque. Forza Ascoli. Carica. Complimenti ad Andrea Silipo e un abbraccio ad Aljaz Tavcar e al ‘joker’ Simone Corazza". Insomma, si comprende subito che la vittoria a Sassari può davvero rappresentare quel bivio che potrebbe davvero portarefuori dalla palude del fondo classifica. Un successo meritato, che poteva essere anche più rotondo se solo il ‘joker’ Corazza non avesse calciato centralmente e senza troppa convinzione il calcio di rigore che poteva portare la squadra sul 3-0 evitando la sofferenza finale.