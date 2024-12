Thesocialpost.it - Caso Bove, parla il cardiologo: “Non tutte le patologie sono riscontrabili”

Leggi su Thesocialpost.it

Neanche gli sportivi sottoposti a continui controlli posescludere completamente il rischio di problemi cardiaci. Ildi Edoardo, calciatore della Fiorentina che ha avuto un malore in campo durante la partita contro l’Inter, riaccende il dibattito sulla sicurezza della salute degli atleti.Leggi anche:sta meglio, le prime parole dopo il malore: “Voglio uscire e tornare a giocare”Alfredo Marchese,interventista e presidente eletto della Società Italiana Cardiologia Interventistica, ha spiegato alcuni possibili fattori che sfuggono agli esami di routine.difficili da individuareMarchese ha ricordato che esistono disturbi cardiaci che posnon risultare neanche dagli elettrocardiogrammi sotto sforzo. Alcuni problemi, come la sindrome di Brugada, non sempre si riconoscono dai tracciati standard.