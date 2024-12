Terzotemponapoli.com - Ambrosini: “McTominay giocatore moderno”

Massimo, ex centrocampista, che ha parlato ai microfoni di ‘Radio Serie A’. Ha voluto toccare i problemi attuali della Juventus, quindi ha esaltato lo scozzese del Napoli. Parole anche su Lukaku. Di seguito quanto affermato dall’ex calciatore ed opinionista.sul momento della JuventusCosì l’ex centrocampista del Milan: “La Juventus ha dei margini, ma li avrà solo nel momento in cui torneranno a disposizione gli attaccanti. Secondo me, se non prende gol all’ultimo saremmo qui a parlare di tutt’altra partita. La Juventus ha disputato un primo tempo più che discreto: poi nel secondo sono un po’ calati, però c’erano davvero tante assenze”. “Lecce – prosegue – è una bella realtà per mister Giampaolo, positiva e propositiva. Ci si può lavorare su quella squadra lì e per questo lui lì si troverà bene”.