Siria dopo Aleppo gli insorti siriani annunciano ingresso ad Hama

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 1 dic. (askanews) – Glini hanno il controllo di gran parte di, compreso l’aeroporto e hanno espanso la loro offensiva sulla provincia vicina di, secondo quanto annunciato dagli stessi. L’esercitono parla invece di un “ritiro temporaneo delle truppe” dalla città nordoccidentale di, dove per la prima volta da anni i gruppi ribelli hanno lanciato un’offensiva a sorpresa contro le posizioni governative, dichiarando che decine di suoi soldati sono stati uccisi o feriti in feroci battaglie con “organizzazioni terroristiche armate” nei governatorati die Idlib nei giorni precedenti e che ora si sta riorganizzando, ridistribuendo le truppe per rafforzare le sue linee di difesa mentre prepara un “contrattacco”. Gli Stati Uniti affermano che stanno monitorando la situazione in