Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale: dopo il successo sui cugini nella stracittadina di una settimana fa, non riesce ai biancorossi il bis al PalaRuggi. Andrea Costa, un capitombolo che fa male

60 TREVIGLIO 90 UP: Fazzi, Restelli 14, Benintendi ne, Toniato 6, Filippini 4, Klanjscek 19, Chiappelli 5, Martini 4, Fea 2, Sanguinetti 5, Zedda 1. All. Angori. TAV TREVIGLIO BRIANZA: Sergio 2, Carpi, Alibegovic 9, Reati 3, Vecchiola 7, Cagliani 12, Manenti 10, Zanetti 3, Abega 26, Marcius 18. All. Villa. Arbitri: Chiarugi e Di Salvo. Note: parziali 14-15; 29-47; 42-69. Tiri da due: 9/34; 23/39. Tiri da tre: 10/28; 13/33. Tiri liberi: 12/19; 5/8. Rimbalzi: 26; 54. Troppa Treviglio per questa. L’Up esce malconcia dalla sfida contro i lombardi che dominano fisicamente e tecnicamente la sfida delcogliendo non a caso la loro nona vittoria consecutiva. L’regge nel primo quarto, poi un secondo quarto da 32 punti subiti indirizza ben presto la gara in cui ipagano più del solito le difficoltà a rimbalzo, una difesa meno intensa di altre occasioni e una serata (ancora) negativa dei suoi lunghi.