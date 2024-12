Lapresse.it - Serie A, Torino-Napoli 0-1: agli azzurri basta la rete di McTominay

Leggi su Lapresse.it

Un guizzo dinel primo tempoalper piegare le velleità di un Toro spuntato e confermarsi capolista solitario del campionato con 32 punti. La squadra di Conte conferma la sua solidità difensiva e la capacità di essere cinica sotto porta, per portare a casa altri tre punti fondamentali in chiave scudetto. Continua invece la crisi deldi Vanoli, ex assistente proprio di Conte, che incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite diA e scivola pericolosamente verso le zone basse della classifica. Nonai granata un super Milinkovic, il portiere serbo con unadi parate tiene in piedi la partita fino alla fine, ma la mancanza di pericolosità offensiva è un problema che rischia di pesare parecchio in ottica salvezza.Il racconto della partitaAvvio di gara di marca granata, con Adams che si divora il possibile vantaggio mandando a lato un colpo di testa da centro area su cross di Gineitis.