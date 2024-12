Oasport.it - Sci alpino, Mikaela Shiffrin assente nello slalom di Killington. Ci sarà Federica Brignone

Leggi su Oasport.it

Si chiude oggi il fine settimana a(Stati Uniti) di Coppa del Mondo di scidedicato alle discipline tecniche al femminile. Ieri era la giornata del gigante e sembrava tutto pronto per festeggiare in casa la vittoria numero 100 per. Durante la seconda manche, invece, la statunitense è incappata in una rovinosa caduta che ha causato grande apprensione nelle colleghe e in tutti gli appassionati.nonal viadi oggi e l’appuntamento con la centesima vittoria in Coppa del Mondo per lei è quindi rimandato. La classe 1995 del Colorado ha una brutta abrasione al fianco e una perforazione del torace, quindi dovrà stare a riposo prima di tornare in pista. Fortunatamente le ecografie sono buone e non si tratta di qualcosa di grave.Lo scenario quindiodierno è decisamente incerto: non c’è la dominatrice e colei che solitamente cannibalizza le gare, non c’è neanche Petra Vlhova che salta la trasferta americana e quindi c’è possibilità di vittoria per tutte le altre, a partire da Katharina Liensberger e Wendy Holdener che hanno cominciato bene la stagione, Lena Duerr che ha trovato una sua costanza e Lara Colturi che è fresca del suo primo podio in Coppa del Mondo.