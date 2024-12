Isaechia.it - Sanremo 2025, il Codacons (già) pronto ad azioni legali: “Hanno premiato rapper e trapper violenti dai testi pericolosi”

Il Festival diavrà un totale di 30 artisti in gara, selezionati da Carlo Conti. Come da lui dichiarato oggi al Tg1, almeno altri 10 nomi avrebbero meritato di partecipare, ma la scelta si è concentrata su un mix di generi e sensibilità musicali (clicca QUI per l’articolo).Ecco i nomi ufficiali del cast:1. Achille Lauro2. Gaia3. ComaCose4. Francesco Gabbani5. Willy Peyote6. Noemi7. Rkomi8. Modà9. Rose Villain10. Brunori Sas11. Irama12. Clara13. Massimo Ranieri14. Emis Killa15. Sarah Toscano16. Fedez17. Simone Cristicchi18. Joah Thiele19. The Kolors20. Bresh21. Marcella Bella22. Tony Effe23. Elodie24. Olly25. Francesca Michielin26. Lucio Corsi27. Shablo, Guè, Joshua e Tormento28. Serena Brancale29. Rocco Hunt30. GiorgiaUna selezione che unisce grandi nomi della musica italiana a nuove proposte, spaziando tra pop, rap, trap e cantautorato.