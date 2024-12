Sport.quotidiano.net - Prato, 0-0 senza emozioni in casa del Cittadella Vis Modena

, 1 dicembre 2024 - Allo stadio Allegretti vince la noia.Visnon si fanno male in occasione del match valido per la 14esima giornata del girone D di serie D. Portieri sostanzialmente inoperosi e pochissime occasioni da gol fra emiliani e lanieri, che impattano sullo 0-0. Per i biancazzurri si tratta di un pareggio che li porta a quota 15 punti in classifica. Nel prossimo incontro, in programma domenica 8 dicembre, la formazione di mister Marco Mariotti ospiterà al Lungobisenzio il Corticella. Il tabellinoVis0-0Vis(4-3-3): Leonardi; Aldrovandi, Sabotic, Gandolfi, Martey (dal 59' Orlandi); Mandelli, Marchetti, Mora; Osuji, Guidone, Sala (dall'83' Truffelli). A disposizione: Piga, Sardella, Serra, Andreotti, Teresi, Carretti, Mata.