Lanazione.it - Pistoiese, la risalita passa da Prato. Con la Zenith per il cambio di passo

Esameper la, che nel quattordicesimo turno del girone D di Serie D farà visita alla formazione rossoblu al Lungobisenzio. Un match, quello in programma questo pomeriggio alle 14.30, nel quale gli arancioni dovranno provare a conquistare i tre punti anche e soprattutto per sbloccarsi in modo definitivo lontano dal Melani. In trasferta infatti laha vinto solamente una volta da inizio anno, lo scorso 22 settembre col Progresso, e undifuori casa sarà fondamentale per rosicchiare punti sulla vetta della classifica, occupata al momento dal Tau Altopascio. L’avversaria di giornata, laguidata dall’esperto tecnico Simone Settesoldi, occupa il penultimo posto in graduatoria con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e otto sconfitte.