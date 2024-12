Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, domenica 1 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

Ariete
Cari Ariete, basta dubitare di voi stessi, pensate ad andare avanti per la vostra strada. In realtà lo stareste già facendo e c'è più di qualcuno che vi invidia, non fatevi incastrare in situazioni strane perché stanno arrivando belle soddisfazioni!

Toro
Cari amici del Toro, secondo l'di, prima di prendere una decisione importante dovete assolutamente riflettere, mai cedere alla fretta! La direzione è quella giusta, è ora di dare una svolta alla vostra vita e non vedete l'ora di poterlo fare.