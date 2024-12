Universalmovies.it - Oceania 2 | Valanga di record nel Box Office USA

Il film d’animazione2 ha vinto il BoxUSA nel classico weekend del Ringraziamento, e lo ha fatto a suon di.Nonostante la presenza di parate sfarzose, il Black Friday e cerimonie familiare a base di tacchino, il botteghino americano di questo 2024 sarà ricordato per sempre grazie al nuovo film d’animazione targato Walt Disney Animation. Di fatto, il bottino complessivo del BoxUSA è stimato intorno alla cifradi 420 milioni di dollari (fonte Deadline), e indovinate il merito di chi è?Dati alla mano,2 ha incassato nei classici tre giorni del weekend (venerdì-domenica) 135,5 milioni di dollari, ed un totale “stimato” nei cinque giorni del Ringraziamento di 221 milioni (da mercoledì a domenica). Se i dati dovessero essere confermati – e sarà sicuramente così – il sequel dimetterà a segno due:Miglior Apertura nel weekend per un film Walt Disney Animation (battuto Frozen con 130,3 milioni)Miglior weekend del Ringraziamento da cinque giorniMa attenzione perché idistrutti in tutto il weekend sono molti di più:Miglior incasso in assoluto in cinque giorni (battuto Super Mario Bros con 204,6 milioni)Miglior incasso in assoluto nel giorno del Ringraziamento con 28 milioni (battuto Frozen 2 con 15 milioni)Miglior incasso in assoluto nel giorno del Black Friday con 54,5 milioni (battuto Frozen 2 con 34,2 milioni)Miglior incasso in assoluto nelle anteprime per un film Walt Disney Animation con 13,8 milioniA livello internazionale, poi,2 ha incassato 165,3 milioni di dollari per un totale globale di 300,8 milioni (diventano 386,3 milioni con i dati dei giorni precedenti al weekend in corso.