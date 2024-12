Notizie.com - “Nessuna notizia di donne e bambini”, la vicenda delle famiglie distrutte in mare tra Libia e Italia

Il 29 novembre scorso uomini armati hanno riportato verso le coste delladecine die bambine: i sopravvissuti sono sbarcati in queste ore in.“di”. Così, in esclusiva per Notizie.com Flavia Pergola, portavoce di Medici Senza Frontiere. Il caso è quellospezzate indi cui ci siamo occupati nei giorni scorsi.“di”, laintraNel corso di un salvataggio innel Mediterraneo centrale il 29 novembre scorso, infatti,che si trovavano su un gommone che stava affondando sono stati riportati verso le coste dellacon la forza da uomini armati. Uomini ed altri minori, invece, sono stati tratti in salvo dall’equipaggio della nave Geo Barents di Msf.