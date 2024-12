Mistermovie.it - Mister Movie | Il sequel di Notting Hill è stato rifiutato da Julia Roberts

Uno dei film più amati degli anni '90, avrebbe potuto avere un, ma, protagonista insieme a Hugh Grant, ha declinato l'offerta. L'acclamato sceneggiatore Richard Curtis, autore di successi come Love Actually e Quattro matrimoni e un funerale, ha recentemente svelato i dettagli di questa mancata opportunità durante un'intervista.Ildi: la visione di CurtisCurtis aveva immaginato un seguito alla storia di William Thacker e Anna Scott, i personaggi interpretati rispettivamente da Hugh Grant e. La trama proposta avrebbe esplorato le difficoltà di una coppia famosa, culminando con il divorzio. Un'idea che non ha entusiasmato l'attrice premio Oscar."Ho cercato di fare undiin cui i protagonisti erano sul punto di divorziare", ha dichiarato Curtis.